Членам марксистского кружка в Уфе продлили арест на три месяца

Верховный суд Башкирии продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 ноября в отношении пятерых участников марксистского кружка, сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов республики. Депутат Курултая республики Дмитрий Чувилин, его помощник Ринат Буркеев, пенсионер Юрий Ефимов, врач-отоларинголог Алексей Дмитриев, бывший сотрудник правоохранительных органов Павел Матисов обвиняются в организации и участии в террористическом сообществе, покушении на насильственный захват власти, хищении либо вымогательстве оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, в публичном оправдании терроризма.

Фигуранты уголовного дела были арестованы в марте прошлого года.

В мае прошлого года Росфинмониторинг внес Дмитрия Чувилина, Алексея Дмитриева и Павла Матисова в перечень террористов и экстремистов.

Влада Шипилова

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