Ежемесячный пассажиропоток в аэропорту Уфы превысил полмиллиона человек

В июле текущего года в международном аэропорту Уфы зафиксирован рекордный пассажиропоток — 526 тыс. человек, что на 15% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.

Количество пассажиров на внутренних линиях выросло на 9%, на международных линиях — на 57%.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток в первом полугодии увеличился на 26%, уфимский аэропорт обслужил 2,2 млн пассажиров. В первую пятерку самых популярных направлений по России вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Новосибирск. На международных воздушных линиях рост пассажиров наблюдался в Анталью, Стамбул, Шарджу, Дубай. В июле была увеличена частота рейсов из Уфы в Москву, возобновлены прямые рейсы в Астану, запущена полетная программа в Хургаду.

Влада Шипилова

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