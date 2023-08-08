Приучавший собаку к выстрелам Новосибирец получил более 6 лет колонии

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 55-летнему местному жителю. Его признали виновным по ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка орудия, основных частей огнестрельного орудия) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление орудия).

Согласно данным суда, обвиняемый с 2020 по июнь 2022 года занимался незаконным изготовлением огнестрельного оружия. Во время заседания подсудимый заявил, что занимался сборкой пистолетов, чтобы приучить свою собаку к выстрелам. Также он отметил, что является охотником, поэтому всегда имел тягу к оружию.

Суд назначил ему 6,5 лет лишения свободы условно со штрафом 200 тыс. руб. Помимо этого осужденному запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением, ношением оружия.

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Александр Киселев