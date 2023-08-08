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«Авито»: в Нижегородской области продажи электрокаров с пробегом выросли на 147%

В Нижегородской области во втором квартале 2023 года продажи электромобилей с пробегом выросли на 147,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). По данным сервиса «Авито», средняя цена такого электромобиля составила 3,95 млн руб.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Самым востребованным брендом электрокара с пробегом в регионе по итогам II квартала 2023 года стал Nissan. Также в рейтинг вошли Zeekr, BYD, Volkswagen и Hongqi.

В целом по России в апреле-июне 2023 года электрокары с пробегом покупали на 182,5% чаще по сравнению АППГ. Доля электрических автомобилей выросла с 0,2% до 0,4% от всех продаж авто с пробегом. Самыми востребованными моделями стали стали Nissan Leaf, Zeekr 1 и Tesla Model 3.

Андрей Репин

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