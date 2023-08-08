Продажи КамАЗа по итогам июля выросли на 8%

В июле 2023 года продажи КамАЗа составили 2,7 тыс. грузовиков, что на 8% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

КамАЗ сохранил лидерство на рынке грузовиков в РФ. В тройку также вошли Sitrak (2,6 тыс.) и Shaanxi (2,1 тыс.).

Самой популярной моделью на грузовом рынке оказался китайский Sitrak C7H, который разошелся в количестве 2,3 тыс. машин. Следующие три места в пятерке самых продаваемых грузовиков также заняли китайские модели. Это Faw J6 (1,1 тыс. ед.), Shaanxi SX 325 (657 машин) и Shaanxi SX 331 (648 шт.).

Всего в РФ продажи новых грузовиков за июль 2023 года составили 13,5 тыс., что на 104% больше, чем годом ранее.