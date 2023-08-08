Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэрия утвердила границы туристского центра Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение об утверждении границ территории туристского центра города. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Согласно приложению к распоряжению, к границам туристского центра относятся проспект Ленина на участке от улицы лесопарковой до Свободы, включая площадь у памятника Игорю Курчатову; улица Коммуны от входа в парк имени Гагарина до улицы Свободы; улица Труда от Свердловского проспекта до улицы Свободы; набережная реки Миасс от КРК «Мегаполис» до улицы Свободы; улица Энтузиастов от проспекта Ленина до входа в ПКИО имени Гагарина; 1-й и 2-1 Институтский переулки; улица Красная от проспекта Ленина до улицы Коммуны и от Труда до набережной реки Миасс; улица Кирова от Труда до проспекта Ленина (пешеходная часть); улица Свободы от набережной до проспекта Ленина; улица Елькина от Труда до проспекта Ленина, улица Карла Маркса от Красной до Свободы.

Общая площадь территории в границах туристического центра Челябинска – 100 га. В его границы не входит внутриквартальная застройка, поясняют в мэрии.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...