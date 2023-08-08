Мэрия утвердила границы туристского центра Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение об утверждении границ территории туристского центра города. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Согласно приложению к распоряжению, к границам туристского центра относятся проспект Ленина на участке от улицы лесопарковой до Свободы, включая площадь у памятника Игорю Курчатову; улица Коммуны от входа в парк имени Гагарина до улицы Свободы; улица Труда от Свердловского проспекта до улицы Свободы; набережная реки Миасс от КРК «Мегаполис» до улицы Свободы; улица Энтузиастов от проспекта Ленина до входа в ПКИО имени Гагарина; 1-й и 2-1 Институтский переулки; улица Красная от проспекта Ленина до улицы Коммуны и от Труда до набережной реки Миасс; улица Кирова от Труда до проспекта Ленина (пешеходная часть); улица Свободы от набережной до проспекта Ленина; улица Елькина от Труда до проспекта Ленина, улица Карла Маркса от Красной до Свободы.

Общая площадь территории в границах туристического центра Челябинска – 100 га. В его границы не входит внутриквартальная застройка, поясняют в мэрии.