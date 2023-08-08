Родственников погибшего в Белоруссии военного врача Красной армии разыскивают в Удмуртии

В Удмуртии разыскивают родственников погибшего красноармейца, тело которого обнаружили на местах боев в селе Озерницы в Белоруссии. Как рассказал во «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов, погибшим оказался военный врач первого ранга начальник 14-го медсанбата 86-й казанской краснознаменной стрелковой дивизии Аркадий Шкляев. Он родился в селе Ежево в Юкаменском районе Удмуртии.

Как рассказал господин Бречалов, раскопки начались с военных фотографий, выставленных на европейском аукционе. На одной из них советские пленные под присмотром немцев хоронят погибших воинов Красной армии. Благодаря этой фотографии поисковики сумели сориентироваться на местности и в ходе раскопок обнаружили больше 70 погибших красноармейцев.

Личность Аркадия Шкляева установили по сохранившемуся на гимнастерке Ордену Красного Знамени. Поисковики передали останки бойцов на экспертизу, после чего осенью героев со всеми почестями захоронят на белорусской земле.