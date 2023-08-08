Здание на Новомостовой улице в Уфе включено в реестр памятников истории

Выявленному объекту культурного наследия, расположенному на Новомостовой улице, 25 в Уфе присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения — «Жилой дом главного управления рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата внутренних дел Башкирской АССР». Соответствующий приказ Башкультнаследия опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Кирпичное трехэтажное оштукатуренное здание построено в 1939 году. Его площадь составляет 603,2 кв. м. Предметом охраны памятника является объемно-пространственное решение, сложная конфигурация здания, его композиционное решение и декоративное убранство. В частности, стилизованные портиками части юго-восточного фасада, узкие прямоугольные оконные проемы второго и третьего этажа юго-западного фасада, выступающий карниз, выделенный тягами и астрагалом на северо-западном (дворовом) фасаде, прямой сандрик из тяг с полочками, расположенный над оконным проемом третьего этажа и выделенный тягами с полочками на северо-восточном (торцевом) фасаде.

Майя Иванова

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