Департамент транспорта Ростова выявил 22 нарушения в работе перевозчиков

В ходе проверок работы общественного транспорта Ростова-на-Дону сотрудники департамента транспорта обнаружили 22 нарушения в работе перевозчиков, сообщает пресс-служба администрации донской столицы. Восемь нарушений было зафиксировано в связи с неисправными кондиционерами.

Специалисты департамента проверяли автобусы, обслуживающие муниципальные маршруты центральной северной и западной частей Ростова, мкр. Военвед, мкр. Новое Поселение и пос. Александровка.

За допущенные проблемы в работе компании ООО «Янтарь-1», ООО «ЭКСПРЕСС», МУП МТК «Ростовпассажиртранс» и ООО «ТрансЭкспорт» были првлечены к ответственности по условиям муниципальных контрактов.

Анастасия Назарова