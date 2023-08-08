Решивших переплыть затон грузового порта подростков спасли в Сарапуле

В Сарапуле спасатели предотвратили гибель подростков, решивших переплыть затон грузового порта Южный на Каме. Как сообщает пресс-служба общества спасения на водах Удмуртии, дети отправились на берег вместе с родителями одного из мальчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОСВОД Удмуртии Фото: пресс-служба ОСВОД Удмуртии

Так, пока взрослые отдыхали, пятеро мальчиков в возрасте около 12 лет решили переплыть на другой берег. Там они отдохнули и поплыли обратно, однако силы одного из них иссякли примерно на середине пути. Подростки подплыли к мальчику и стали медленно двигаться к берегу, поддерживая его на плаву. Однако долго так продолжаться не могло, ребята стали звать на помощь.

В это время с патрулирования возвращался катер на пост ОСВОД. Спасатели, услышав крики, добрались до подростков. Обессиленного мальчика они подняли в катер, а остальные подниматься отказались. Спасатели сопровождали их до берега.

Мальчика передали родителям и сделали им серьезное внушение.