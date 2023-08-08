Уровень безработицы в Челябинской области снова обновил минимум

Показатель безработицы в Челябинской области продолжает обновлять минимальные значения. По данным Контрольно-счетной палаты, в августе на территории региона было зарегистрировано 11,2 тыс. безработных. Уровень составил 0,63% (год назад – 0,88%), два года назад – 1,27%, тремя годами ранее – 4,41%). Количество вакансий, по данным КСП, составило 41,1 тыс. против 36,1 тыс. год назад.

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,28. Годом ранее этот показатель был на уровне 0,53, два года назад – 0,67, в 2020-м году, на пике ковидных ограничений – 2,89.

По данным КСП, существенное влияние на снижение уровня безработицы в регионе оказали такие факторы, как положительная динамика оптовой и розничной торговли, рост индекса промышленного производства, наращивание объемов строительства, прирост количества самозанятых граждан.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с уполномоченным по правам предпринимателей Александром Гончаровым отметил, что сейчас на рынке труда складывается непростая ситуация. «У нас не просто рекордно низкая безработица, а реальная нехватка рабочих кадров и очень серьезная конкуренция на рынке труда, - отметил глава региона. – Это стимулирует рост заработной платы».