«В ближайшее время мы увидим рост цен на новостройки»

На фоне увеличения ключевой ставки ЦБ с 7,5 до 8,5% крупные российские банки начали увеличивать ставки по своим ипотечным программам. В Газпромбанке и Росбанке ставки выросли на 0,5%. Сбер повысил ставки по базовым программам на 0,8%, ВТБ — на 0,9%. Что будет с ценами на жилье и спросом в Краснодарском крае, рассказал руководитель ипотечного отдела АН «Этажи-Кубань» Юрий Дон.



Юрий Дон

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«Спрос на недвижимость, несмотря на различные потрясения, остается на достаточно высоком уровне. Пока повышение коснулось только ипотечных ставок на рынке вторичной недвижимости. В то же время топовые банки уже понизили, либо анонсировали понижение ставок на льготные продукты на новостройки. В ближайшее время, скорее всего, мы увидим рост цен на новостройки, при этом на рынке вторичной недвижимости не произойдет заметного колебания цен: расти стоимость “вторички” не будет на фоне снижения спроса (из-за высоких ставок на ипотеку), дешеветь такое жилье тоже не будет за счет подорожавших новостроек.

В настоящий момент сильного ажиотажа, как в прошлые периоды подорожания ипотеки, нет. Многие клиенты желающие купить жилье в новостройках после анонса понижения ставок на льготные ипотечные программы теперь не торопятся с покупкой. Похожая ситуация на рынке вторичной недвижимости: многие клиенты "задумались" в ожидании снижения спроса с одной стороны, и возможного снижения цены с другой стороны.

Может ли ипотека еще подорожать к концу года? Да, это наиболее реальный сценарий развития событий. Текущие инфляционные ожидания, увеличение реальной денежной массы вынуждают регулятора идти по пути увеличения ставки рефинансирования. На последнем заседании ЦБ, было принято решения увеличения на 1% ставки рефинансирования - до 8,5%, и скорее всего тенденция продолжиться, но меньшим шагом увеличения в районе 0,5%-0,25 %. Банки будут вынуждены реагировать соответственно».

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