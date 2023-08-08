Перед судом предстанет бывший ректор Омского государственного технического университета

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех сотрудников Омского государственного технического университета, в том числе бывшего ректора и первого проректора. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), за что им грозит до десяти лет лишения свободы, рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в 2017 году один из фигурантов дела скачал в интернете отчет по научно-исследовательской работе (НИР), подготовленный другим вузом. После этого обвиняемые выдали скачанный отчет за свой, формально изменив содержание текста.

С этой целью, указывается в деле, ректор без обсуждения и одобрения научно-технического совета на основании поддельной выписки издал приказ об открытии НИР. С мая по декабрь 2018 года первый проректор, он же руководитель научной группы, направлял своему руководителю служебные записки о производстве выплат за якобы выполняемые научные исследования.

Сотрудники научной исследовательской части университета доводили до ректора, что исследование не проводится, промежуточные и итоговые отчеты не предъявляются, тот, по версии следствия, санкционировал выплаты. В результате обвиняемые получили в качестве оплаты за якобы произведенные исследования и командировочные расходы 1,8 млн руб.

По материалам омского управления ФСБ правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест.

Илья Николаев