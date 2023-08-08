Главе СКР доложат о ситуации с возведением дома вместо школы под Челябинском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе проверки по факту строительства многоэтажного дома вместо школы в пригороде Челябинска. Южноуральские следователи исследуют ситуацию на наличие признаков преступления по ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба СК РФ.

Накануне о нарушении прав детей, которые живут в микрорайоне «Парковый Премиум» в Сосновском районе, заявили представители «Народного фронта». Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по словам общественников, на этапе продаж квартир муниципальные власти и застройщик АПРИ «Флай плэнинг» обещали покупателям, что на месте, где сейчас планируют строить многоэтажку, будет школа на 500 мест. Но в январе чиновники поменяли генеральный план, узаконив возведение жилого дома вместо учебного заведения.

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