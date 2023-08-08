НГУЭУ ищет подрядчика для разработки бренда за 700 тыс рублей

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) ищет подрядчика по разработке бренда вуза. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Стартовая (максимальная) цена контракта составила 714 тыс. руб. Согласно данным, представленным в документации, работы пройдут в три этапа.

На первом этапе подрядчику необходимо провести анализ рынка и целевой аудитории: брендинг вузов в Новосибирске, России и мире, брендинг маркетплейсов образовательных продуктов и т.д Второй этап предполагает создание прототипов дизайн-макетов для последующей трансляции в рекламной и PR-активности вуза – не менее 3-х сообщений для позиционирования каждого суббренда университета.

На финальном этапе подрядчик должен сформировать логотип, визитки, бланки и шаблоны, а также разработать фирменный шрифт и цвета.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 августа 2023 года. Работы по контракту необходимо завершить до 30 декабря текущего года.

Александр Киселев