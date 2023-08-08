Жительницу Алтая приговорили к принудительным работам по делу о дискредитации армии

В Республике Алтай суд рассмотрел дело в отношении Ай-Таны Тугудиной. За комментарии с дискредитацией российских Вооруженных сил ее приговорили к принудительным работам на срок 8 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработка, сообщили в пресс-службе суда Горно-Алтайска. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как установил суд, в октябре 2022 года обвиняемая «написала и публично опубликовала комментарии, доступные для прочтения неограниченному кругу лиц, в которых содержатся лингвистические признаки убеждения в негативном характере целей исполнения государственными органами РФ своих полномочий в ходе проведения специальной военной операции на Украине», — говорится в материалах суда.

В отношении Ай-Таны Тугудиной возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (дискредитация армии).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев