Пермская производственная компания презентовала технические решения по маркировке продукции

Пермская компания «Меридиан» презентовала производителям напитков и представителям профильных органов власти технические решения по маркировке безалкогольных напитков. Мероприятие, состоявшееся 2 августа на территории «Меридиана», посетили представители предприятий по производству сладкой воды, соков и пива. На презентацию также прибыли специалисты Центра развития перспективных технологий, Минпромторга и союза производителей напитков «Союзнапитки».

«Меридиан» является производителем и интегратором оборудования для автоматизации и маркировки, официальным партнером системы «Честный знак». Как сообщают в компании, сейчас в РФ проходит эксперимент по маркировке безалкогольных напитков «Честный знак», поэтому тема встречи особенно актуальна для промышленников.

Директор по производству «Меридиана» Игорь Новоселов провел для гостей экскурсию по производственной площадке. Вместе с инженерами и разработчиками он рассказал о видах и новинках оборудования для маркировки: групповая маркировка лазером, пьезоструйный принтер и аппликатор. Это всевозможные современные способы нанесения datamatrix-кода. Теперь в пермской компании есть вся линейка оборудования для маркировки собственной разработки.

На круглом столе гости были заинтересованы оборудованием для маркировки, задавали вопросы, что лучше выбрать для своих проектов. Участники мероприятия обсудили детали с сотрудниками производства, возможные комбинированные решения.

ООО «Меридиан»