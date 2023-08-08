Главные анонсы 8 августа

В Якутии в селе Октёмцы пройдут похороны первого президента республики Михаила Николаева.

В Тегеране пройдет конференция на тему сотрудничества между БРИКС и Ираном с участием замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

В Санкт-Петербурге откроется китайский визовый центр.

Верховный суд Белоруссии рассмотрит иск министерства юстиции о ликвидации Республиканской партии.

В Нью-Дели нижняя палата парламента Индии рассмотрит предложение оппозиции о вотуме доверия правительству страны.

В Пакистане кабинет министров уйдет в отставку.

В Великобритании пройдет 48-часовая забастовка сотрудников второго по величине нефтеперерабатывающего завода в стране Stanlow.

С 8 по 10 августа пройдет второй этап Кубка России по футболу.