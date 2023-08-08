Сенаторы передали за проезд

Комитет Совета Федерации (СФ) по экономической политике, рассмотрев обращение кубанской ассоциации транспортников, попросил Минтранс России обратить внимание на работу обеспечивающих автобусные перевозки сервисов BlaBlaCar и «Едем.рф». Сенаторы согласились с кубанскими транспортниками в том, что агрегаторы не обеспечивают контроль за выполнением требований в области транспортной безопасности, а кроме того, не защищают персональные данные пользователей от утечки за границу. Эксперты отмечают, что такая позиция на уровне органов госвласти высказана впервые, а это может означать начало изменений в подходах к работе агрегаторов автобусных перевозок.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубанские транспортники считают, что с помощью сайтов агрегаторов на рынок пассажироперевозок выходят нелегалы, не несущие ответственности за безопасность пассажиров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Кубанские транспортники считают, что с помощью сайтов агрегаторов на рынок пассажироперевозок выходят нелегалы, не несущие ответственности за безопасность пассажиров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел обращение Краснодарской краевой ассоциации «Региональный автотранспортный союз», которая предложила пересмотреть правила работы обеспечивающих автобусные перевозки сервисов BlaBlaCar (оператор — ООО «Комьюто Рус») и «Едем.рф» (оператор — ООО «Контент»). Кубанские транспортники полагают, что многие водители автобусов, используя данные сервисы, незаконно осуществляют перевозку пассажиров на коммерческой основе. Сенаторы согласились с ними в том, что деятельность этих агрегаторов не обеспечивает необходимый уровень безопасности, в том числе и информационной, и обратились в Минтранс России с предложением проработать предложения краснодарской ассоциации. Скан-копия письма сенатского комитета имеется в распоряжении «Ъ-Кубань».

В своем письме к министру транспорта России Виталию Савельеву глава сенатского комитета Андрей Кутепов ссылается на то, что федеральный закон о перевозках легковыми такси отрегулировал работу агрегаторов, наложив на них обязанность проверять наличие у перевозчиков соответствующих разрешений. Однако к подобным агрегаторам в других сферах пассажирских перевозок (в частности, автобусных) требование проверять наличие разрешений и лицензий на перевозку пассажиров, а также карт маршрутов регулярных перевозок отсутствует. Ввиду этого, по мнению господина Кутепова, подобные перевозки являются небезопасными для населения.

Кроме того, законодатели поддержали тезис письма краснодарской ассоциации о том, что с помощью информационных ресурсов BlaBlaCar и «Едем.рф» может быть нанесен ущерб национальной безопасности России. Так, известно, что ООО «Комьюто Рус» осуществляет трансграничную передачу персональных данных пассажиров — граждан Российской Федерации — на территорию Франции.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 100% долей российского ООО «Комьюто Рус» (оператор платформы BlaBlaCar) полностью владеет французская компания Comuto (другое наименование — BlaBlaCar). Недавно BlaBlaCar купил российский агрегатор автобусных билетов Busfor, что существенно расширило клиентскую базу французского сервиса за счет пассажиров регулярных и заказных автобусных рейсов. По данным сайта Busfor, в настоящее время к его системе подключены свыше 5 тыс. автобусных перевозчиков. С 2012 года, за время существования сервиса, более 300 тыс. человек купили автобусные билеты с помощью этого сервиса.

В итоге комитет СФ выразил мнение о необходимости запрета на размещение на информационных ресурсах blablacar.ru и едем.рф предложений о перевозках автобусами, которые в соответствии с российским законодательством могут осуществляться только в виде предпринимательской деятельности и после получения соответствующей лицензии. В качестве альтернативного решения сенаторы предложили установить к подобным ресурсам требования, аналогичные тем, что уже установлены для агрегаторов такси. Комитет попросил Минтранс рассмотреть предложения краснодарской ассоциации и проинформировать законодателей о результатах.

Краснодарский юрист Екатерина Бурнос, специализирующаяся на защите интересов перевозчиков, обращает внимание на то, что, по сути, впервые государственный орган официально высказал свою позицию о рисках, которые сопровождают работу сервисов по обеспечению автобусных пассажирских перевозок. По ее мнению, это может означать начало изменений в подходах к работе таких агрегаторов и вероятный перевод их в тот же статус, что и агрегаторов легковых такси.

«Что касается информационной безопасности, то пока российские власти говорят, что трансграничная передача персональных данных пользователей BlaBlaCar на территорию Франции допустима, потому что Франция включена Роскомнадзором в перечень государств, обеспечивающих адекватное хранение личной информации. Но ситуация же меняется. И насколько правильно в нынешних условиях позволять персональным данным российских граждан свободно утекать в западное государство, большой вопрос»,— отмечает она.

Директор компании «Агаттрансавто», занимающейся автобусными перевозками в Краснодарском крае, Эдуард Байрамов рассказал «Ъ-Кубань», что в вопросе продажи билетов его фирма сотрудничает с владеющим большинством автовокзалов и автостанций на территории края АО «Кубаньпассажиравтосервис». Оно в свою очередь реализует билеты как через свой сайт, так и через агрегаторов.

«При подобной схеме реализация билетов нелегальных перевозчиков невозможна, потому что ее не допустит владелец вокзалов. Проблема в том, что параллельно с этой схемой работает и другая, где нелегалы работают с агрегаторами, осуществляя перевозки пассажиров с нарушениями. Они подбирают пассажиров за пределами автостанций, и такие поездки действительно могут являться небезопасными, в том числе и потому, что пассажиры не страхуются, Проблема возникла еще восемь лет назад при принятии закона, регулирующего межрегиональные перевозки, формулировки которого позволили выйти на рынок нелегалам. Сейчас же вопрос власти поставили правильно»,— считает собеседник «Ъ-Кубань».

Михаил Волкодав

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