На них можете не рассчитывать

Краевые власти решили продать одну из гос­компаний региона — ОАО «КРЦ-Прикамье», которое выполняет функ­ции единого расчетного центра платежей за услуги ЖКХ. Основной потенциальный покупатель — холдинг «Т Плюс», который до 2014 года единолично владел ОАО и сохранил за собой 1% акций с правом обратного выкупа всего пакета. Цена сделки, по данным источников, может составить около 90 млн руб., тогда как приобретал актив регион менее чем за 1 млн руб. Экс­перты считают цену продажи реалистичной, отмечая, что за девять лет компания заметно развилась. Однако они высказывают сомнения, что «Т Плюс» заинтересует предложение, и не исключают наличие другого интересанта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) направило ПАО «Т Плюс» оферту о продаже 99% акций ОАО «Комплекс­ный расчетный центр — Прикамье» (ОАО «КРЦ-Прикамье»). «Т Плюс» владеет 1% акций КРЦ и имеет преимущественное право выкупа остального пакета. По данным источника в сфере ЖКХ, цена, которую КРПК обозначила за него, может составлять около 90 млн руб. Источник, близкий к «КРЦ-Прикамье», подтвердил эту информацию.

В КРПК не ответили на запрос «Ъ-Прикамье». В пресс-службе «КРЦ-Прикамье» сообщили, что акционер не доводил сведений о готовящейся продаже компании. В ПАО «Т Плюс» пообещали предоставить комментарий позже.

ОАО «КРЦ-Прикамье» было учреждено в Перми в 2006 году столичным ООО «Комплексный расчетный центр». Общество входило в структуру ЗАО «Комплексные энергетические системы» («КЭС-Холдинг»), из компаний которого позже был сформирован холдинг «Т Плюс». «КРЦ-Прикамье» оказывало биллинговые услуги: принимало от управляющих компаний средства населения за коммунальные услуги, а затем распределяло деньги между ресурсоснабжающими организациями.

В 2012 году тогдашний губернатор Пермского края Виктор Басаргин раскритиковал работу управляющих компаний в регионе — якобы они допускают «вопиющие факты увода средств». Он поручил правительству обеспечить прямые расчеты между гражданами и поставщиками услуг через государственные расчетно-кассовые центры. В августе 2014 года Корпорация развития Пермского края, подконтрольная региональному минстрою, выкупила у «КЭС-Холдинга» за 990 тыс. руб. 99% акций ОАО «КРЦ-Прикамье», чтобы создать на его базе такой РКЦ.

По информации на сайте «КРЦ-Прикамье», компания занимает самую большую долю в сфере коммунального биллинга на территории Пермского края — 56%. На обслуживании центра находится более 1 млн лицевых счетов потребителей жилищно-коммунальных услуг. По данным Kartoteka.ru, выручка ОАО «КРЦ-Прикамье» за 2022 год составила 252,3 млн руб., чистая прибыль — 17,3 млн руб.

Корпорация развития Пермского края — госкомпания, единственным ее учредителем является региональный минстрой. КРПК курирует реализацию крупных инфраструктурных, инвестиционных и девелоперских проектов в регионе. ОАО «КРЦ-Прикамье» напрямую связано с одним из основных проектов корпорации — общество выступает учредителем УК «Любимый дом», управляющей компании недавно завершенного ЖК «Любимов».

Источник, близкий к одной из ресурсоснабжающих организаций региона, считает, что с точки зрения организации расчета платежей со сменой собственника КРЦ ни для потребителей, ни для самих ресурсников ничего не изменится. Решение краевых властей продать этот актив, по его словам, может быть связано с тем, что основная цель, для которой приобреталась компания, достигнута — относительный порядок в сфере биллинга наведен. «При этом доходность ОАО довольно низкая, чтобы регион стремился сохранять его в своей собственности»,— поясняет собеседник.

Бывший гендиректор «КРЦ-Прикамье» Максим Мокрушин затрудняется предположить, насколько предложение заинтересует ПАО «Т Плюс». По его мнению, предыдущая сделка была интересна обеим сторонам. Регион получил биллингового оператора, который обеспечил прозрачность коммунальных платежей и помог стабилизировать ситуацию с ними на проблемных территориях. Для «Т Плюс» это была возможность расширить присутствие учрежденной им компании в Прикамье и за счет оставшейся за холдингом «золотой акции» контролировать ее развитие и платежи за свои услуги.

«То соглашение действительно предусматривало право обратного выкупа. Но компания „КРЦ-Прикамье“ тогда и сейчас — две совершенно разные организации. Возможно, между краем и „Т Плюс“ появились какие-то договоренности по поводу обратной сделки, которые при ее реализации также будут интересны обеим сторонам и преследуют цели, которые прояснятся позже. А возможно, регион на самом деле уже нашел другого покупателя — третье лицо, но в соответствии с процедурой должен был сначала направить предложение „Т Плюс“»,— рассуждает гос­подин Мокрушин.

Обозначенную цену в 90 млн руб. экс-руководитель «КРЦ-Прикамье» считает реалистичной. «Конечно, чтобы сказать точно, нужно смотреть состояние активов и отчетность компании. Но одно­значно за эти девять лет она существенно расширилась — сегодня центр присутствует во многих муниципалитетах региона, а доставку квитанций за вывоз ТБО осуществляет на территории всего Пермского края. Кроме того, у КРЦ появились онлайн-продукты. С учетом этого предполагаемая стоимость сделки выглядит вполне адекватно»,— говорит Максим Мокрушин.

Екатерина Артемова