На Кубани начали проверку по факту убийства лошади в Горячем Ключе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что по факту произошедшего в отдел МВД России по Горячему Ключу поступило заявление. Полицейские устанавливают причастных и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в станице Бакинской мужчина перерезал горло животному. О причинах его поступка не сообщается. Незадолго до происшествия животное обнаружили бесхозным. Лошадь гуляла в поле, на ее теле было обнаружено ранение. Когда активисты проявили намерение забрать и вылечить животное, появился хозяин лошади и предложил 10 тыс. руб. за ее поимку.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram