В петербургском метро раздали бутилированную воду из-за сильной жары

В петербургском метро раздали бутилированную воду, чтобы помочь горожанам в период сильной жары, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Температура воздуха в северной столице 7 августа достигала +33 градусов. Бутылки выдавали на станциях «Проспект Просвещения», «Спортивная» (вестибюль 1), «Площадь Ленина» (вестибюли 1 и 2), «Горьковская», «Петроградская» и «Парнас».

К 21:00 бесплатную воду продолжают выдавать на «Горьковской», «Петроградской», и «Озерках».

7 августа в Петербурге было поставлено сразу два температурных рекорда: ночь на понедельник стала самой теплой за всю историю наблюдений, а день стал самым жарким с начала лета.