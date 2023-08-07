В Сочи выявили нелегальный бизнес на закрытых турмаршрутах

В Сочинском нацпарке выявили нелегальную предпринимательскую деятельность на закрытых из-за угрозы безопасности людей туристических маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба Сочинского нацпарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочинского нацпарка Фото: пресс-служба Сочинского нацпарка

Речь идет о туробъекте «Пасть дракона» на территории Веселовского лесничества. Участок закрыли год назад, поскольку территория была признана небезопасной для туристической деятельности. Проверка выявила группу людей, находившихся на объекте и оплативших вход.

«К услугам отдыхающих — фотографирование с хищной птицей. Еще одно открытие совершено проверяющими — предприниматель произвел рубку 12 деревьев и использовал их для устройства части тропы»,— говорится в сообщении.

В ущелье Ах-цу, также закрытом для посещения, была выявлена деятельность по предоставлению атрибутов для пикников в аренду. На территории были установлены беседки и мангалы.

По итогам проверки будет инициировано служебное расследование. Нескольким инспекторам нацпарка предъявили дисциплинарные взыскания. По итогам расследования нарушителей привлекут к ответственности.

Анастасия Донскова

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