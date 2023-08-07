На тюменской трассе водитель легковушки врезался в стоящий на обочине грузовик и погиб

На 83 км (Ярковский район) трассы Р-351 Тюмень — Ханты-Мансийск легковой автомобиль Kia Sorento врезался в грузовик марки Mercedes. Как сообщили в Telegram-канале ГИБДД Тюменской области, водитель легковушки погиб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

По данным ГИБДД, погибший 63-летний водитель Kia врезался в стоявший на обочине грузовик. В ДТП пострадали трое его несовершеннолетних пассажиров: 17-летняя девушка и два мальчика 12-ти и 13-ти лет.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение со стороны Тобольска по направлению в Тюмень осуществляется по одной полосе.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте