Депутаты ЗакСа предложили развивать военно-патриотический туризм

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Всеволод Беликов и Констанин Чебыкин подготовили законопроект, который предлагает развивать новое направление туризма — военно-патриотическое. Проект опубликован на сайте городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Цель проекта, как указано в пояснительной записке, — увеличение туристического потока в городе. Депутаты объяснили, что в Стратегии развития туризма в России до 2035, утвержденной правительством в 2019 году, делается акцент на усилении роли туризма в патриотическом воспитании. По мнению господина Беликова и господина Чебыкина, одна из возможностей реализовать этот принцип заключается в развитии военно-патриотического туризма.

«Чем полнее и содержательнее получены знания о родном крае, его людях, прошлом и настоящем, тем эффективнее решается одна из главных воспитательных задач — формирование человека, который уважает и почитает традиции своего народа, гордится его материальной и духовной культурой, является социально ответственным и неравнодушным к судьбе своей Родины»,— говорится в пояснительной записке.

В Петербурге, считают депутаты ЗакСа, есть все условия для развития этого вида туризма, так как история города захватывает сразу несколько периодов «боевой славы России: Невская битва, Первая мировая война, Великая Отечественная война».

За первую половину этого года Петербург посетили более 4 млн туристов, доходы от туризма составили 370 млрд рублей.

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