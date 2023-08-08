Вопрос о передаче ТЮЗа в краевую собственность планируется рассмотреть в сентябре

Как стало известно «Ъ-Прикамье», вопрос о передаче Пермского театра юного зрителя (ТЮЗ) в региональную собственность планируется рассмотреть на сентябрьском пленарном заседании городской думы. Об этом сообщили несколько источников, знакомых с процессом передачи театра. По словам одного из собеседников, если депутаты примут решение, ТЮЗ станет краевым учреждением с 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Директор ТЮЗа Артем Агеев в конце мая этого года обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с открытым письмом, в котором попросил взять театр на содержание бюджета Прикамья и с 1 января 2024 года перевести его в подчинение регионального министерства культуры. Свою просьбу господин Агеев объяснил конфликтом между театром и администрацией Перми вокруг строительства малой сцены ТЮЗа в центре города.