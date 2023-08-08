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Пермский производитель кабеля собирается выйти на новые рынки

Пермское ООО «Инкаб», выпускающее оптический кабель для разных сфер, работает над освоением новых рынков. Об этом говорится в сообщении, которое было размещено на сайте компании по итогам прошедшего в июле заседания совета директоров. Сообщается, что в проработке находится несколько направлений развития, все они войдут в сводную финансово-экономическую модель и планы мероприятий ООО на ближайшие годы. На какие именно рынки собирается выйти предприятие, в «Инкабе» не раскрыли, пояснив, что компания будет готова это сделать, когда начнет работу по этим направлениям.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Группа компаний «Инкаб» основана в 2007 году, контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Доля «Инкаба» на рынке РФ и СНГ — около 30%. ООО «Инкаб» является головной компанией группы. Его выручка по итогам 2022 года составила 4,8 млрд руб., чистый убыток — 163,2 млн руб.

Ранее у группы было три производственные площадки: в Перми, Эрфурте (Германия) и Арлингтоне (США). В начале этого года стало известно, что совместное предприятие «Инкаба» с британской Emtelle в Германии на фоне западных санкций было полностью ликвидировано, а производство в США холдинг продал своим американским и европейским партнерам. На сегодняшний день в группу, помимо ООО «Инкаб», продолжают входить российские компании: пермские ООО «Инкаб.Про» и ООО «Окей-Кабель», а также столичные ООО «Тералинк», ООО «Волс Центр» и ООО «Центр технических компетенций “Волс.Эксперт”». Сообщалось также, что группа компаний в связи с санкциями собирается не только изменить юридическую структуру, но и актуализировать стратегию своего развития.

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