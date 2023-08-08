Министр проверил записи

Адвокатская палата Башкирии приступила к рассмотрению обращения министра внутренних дел по Башкирии Александра Прядко, который попросил оценить соответствуют ли профессиональной этике действия адвоката Рамиля Гизатуллина. Вопросы у министра вызвала публикация господином Гизатуллиным видеозаписей сотрудников ДПС, сделанных видеорегистратором в их служебном автомобиле, сопровождаемая комментариями адвоката о возможном обсуждении инспекторами суммы собранных взяток. По данным министра, служебная проверка не подтвердила предположение адвоката о фактах коррупции. В связи с этим министр направил заявление в управление СКР по поводу возможной клеветы со стороны адвоката. Рамиль Гизатуллин не считает, что нарушил закон. Он сообщил «Ъ-Уфа», что видеозаписи получил от представителей СКР и выложил, потому что они представляют общественный интерес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокатская палата Башкирии рассмотрит обращение главы МВД по Башкирии по поводу высказываний адвоката БРКА

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Адвокатская палата Башкирии рассмотрит обращение главы МВД по Башкирии по поводу высказываний адвоката БРКА

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Адвокатская палата Башкирии получила обращение министра внутренних дел по Башкирии Александра Прядко по поводу адвоката Рамиля Гизатуллина, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе организации. Министр просит палату проверить высказывания господина Гизатуллина на предмет их соответствия нормам Кодекса профессиональной этики адвоката.

Причиной запроса стала публикация Рамилем Гизатуллиным в его Telegram-канале (около 220 подписчиков) двух видеозаписей разговоров инспекторов ДПС во время дежурства, сделанных видеорегистратором в служебном автомобиле. Один из них спрашивает: «Сколько бабок? Сколько капусты? А, вы крутые, а то у медведя пятьсот». В пояснениях господина Гизатуллина сообщается, что записи были сделаны в январе текущего года, в тот день, по его данным, инспекторы задержали водителя Ильвира Хамматова. На опубликованном видео автомобилист предложил сотрудникам ДПС взятку за отказ от оформления протокола. Сотрудник госавтоинспекции, который находился в автомобиле, от нее отказался, пояснив, что «на трассе можно было вопрос решить». Адвокат предположил, что на данной видеозаписи инспекторы обсуждали сумму собранных за смену взяток. Как следует из обращения главы регионального МВД, эти записи были переданы в следственный отдел по Советскому району Уфы в качестве доказательства вины господина Хамматова. Интересы задержанного, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество, представлял Рамиль Гизатуллин.

По факту публикаций оперативно-розыскная часть собственной безопасности республиканского МВД провела проверку «комментариев компрометирующего характера в отношении органов внутренних дел и видеозаписи», но не нашла нарушений со стороны госавтоинспекторов.

В обращении министра сообщается, что доводы Рамиля Гизатуллина, «информирующие о коррупции сотрудников полиции, в ходе проведенной проверки не нашли объективного подтверждения и направлены на дискредитацию деятельности органов внутренних дел в целом». В действиях господина Гизатуллина может усматриваться нарушение норм Кодекса профессиональной этики адвоката и разглашение данных предварительного расследования (нарушение ст. 161 УПК РФ), кроме того, признаки клеветы (ст. 128.1 УК РФ), говорится в документе.

Похожее заявление глава МВД по Башкирии направил в управление СКР по Башкирии. В нем он просит проверить действия адвоката на предмет нарушения УК РФ.

В пресс-службе регионального управления СКР вчера затруднились уточнить, поступало ли к ним такое обращение генерал-майора полиции Прядко.

Рамиль Гизатуллин состоит в Башкирской республиканской коллегии адвокатов. Он активно публикует посты о ходе дел, которые ведет, довольно эмоционально высказывается о тех или иных аспектах. Одним из самых резонансных уголовных дел, которые он сопровождает, является дело бывшего координатора уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального (сеть этих штабов признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Лилии Чанышевой (внесена в список террористов и экстремистов). В июне Кировский райсуд Уфы приговорил Лилию Чанышеву к семи с половиной годам в колонии общего режима.

В настоящее время Рамиль Гизатуллин защищает бывшего гендиректора ООО «Газпром нефтехим Салават» (с 2016 по 2021 год) Айрата Каримова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и подозреваемого в присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Рамиль Гизатуллин сообщил «Ъ-Уфа», что не расценивает обращения министра как попытку давления из-за его профессиональной деятельности и подчеркивает, что всегда старался дистанцировать свою профессиональную деятельность от личностей своих доверителей. «Мое мнение — это игра перед новым министром (Александр Прядко возглавил МВД в марте текущего года — «Ъ-Уфа»). Я сам бывший сотрудник в звании капитана, работал оперативником и следователем, поэтому знаю все сложности работы в органах. На мой взгляд, это не самый лучший ход. Записи были получены мной законным путем, я их получил по почте от следственного комитета. Я их выложил, потому что они представляют общественный интерес», — отметил господин Гизатуллин.

Юрист Виталий Буркин, лишенный ранее статуса адвоката за критику судебной системы, считает, что в действиях Рамиля Гизатуллина нет нарушений. «Я считаю, нет никаких оснований привлекать Гизатуллина к дисциплинарной ответственности. Но беда в том, что адвокатские палаты в последние годы своими действиями показали, что могут устраивать расправы с адвокатами, если их хорошо попросят видные люди из органов власти, как и произошло в случае со мной. Однако уверен, что руководство адвокатской палаты не рискнет преследовать Гизатуллина. Что касается состава клеветы, пусть обращаются в суд и доказывают»,— прокомментировал господин Буркин.

Влада Шипилова