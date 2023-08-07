На Кубани объем потребления электроэнергии превысил исторический максимум

Энергосистема Краснодарского края и Адыгеи превысила исторический максимум 7 августа в 15:00. Об этом сообщает Системный оператор Единой энергетической системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Системный оператор Единой энергетической системы Фото: Системный оператор Единой энергетической системы

«Новое рекордное значение составило 5996 МВт, что на 403 МВт выше отметки предыдущего исторического максимума потребления, достигнутого 20 июля 2021 года»,— говорится в сообщении.

В целом в ОЭС Юга в 15:00 при температуре воздуха 29,8 градусов был отмечен самый высокий показатель потребления электрической мощности за всю историю существования энергообъединения. Значение достигло 18 453 МВт, что на 1062 МВт больше прошлого максимального показателя, отмеченного летом 2021 года.

Анастасия Донскова

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