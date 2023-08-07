Ледник на Алтае окрасился в красный цвет

Ледник Водопадный в Горном Алтае окрасился в красный цвет. Явление было обнаружено учеными Томского государственного университета в ходе недавней экспедиции на ледники группы Актру. По мнению исследователей, цвет ледник объясняется массовым цветением водорослей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ученых ГГФ ТГУ Фото: Ученых ГГФ ТГУ

«Мы наблюдаем скопление красных водорослей на ледниках каждый год, однако такого массового явления не было на протяжении последних более 10 лет. Скорее всего, это хламидомонада снежная (лат. Chlamydomonas nivalis) – одноклеточные зеленые водоросли, способные существовать при низких температурах. В таком случае они выделяют красный пигмент, что позволяет им выживать»,– говорит руководитель экспедиции, заведующий лабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ Александр Ерофеев. С чем связано такое цветение водорослей пока неизвестно.

В тоже время, как отметил Александр Ерофеев, такое явление может ускорить таяние ледника. «В результате совместных наблюдений, проводимых ГГФ с Институтом географии РАН, было установлено, что ледник Левый Актру потерял за 60 лет более 25 процентов массы», сообщает пресс-служба университета.

Бассейн Актру расположен на северном склоне Северо-Чуйского хребта. В районе Актру расположен семь ледников.

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Оксана Павлова