Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

БАК пропустил срок

Аграрному колледжу не удалось взыскатьденьги с хозяйства за пользование его землей и студентами

Брюховецкий аграрный колледж (БАК) упустил возможность взыскать почти 310 млн руб. неосновательного обогащения с сельхозпредприятия, которое использовало его землю и студентов по соглашению о сотрудничестве. Краевые власти признали соглашение ничтожным, ввиду того что БАК не имел права распоряжаться находящимся у него в пользовании земельным участком, и взыскали с колледжа 57 млн руб. Учебное заведение попыталось предъявить аналогичный иск к сельхозпредприятию, однако смогло получить с него лишь 17 млн руб., так как срок давности истек.

Фото: группа Брюховецкого аграрного колледжа в «Вконтакте»

Фото: группа Брюховецкого аграрного колледжа в «Вконтакте»

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 17 млн руб. из 326,7 млн руб. заявленного неосновательного обогащения с агрофирмы «Ана-Юг» в пользу Брюховецкого аграрного колледжа. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

ООО «Агрофирма "Ана-Юг"», согласно материалам дела, возникло в результате преобразования и переименования ООО «УПХ "Брюховецкое"». До 2019 года Брюховецкий аграрный колледж был одним из его учредителей. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», сельхозпредприятие было учреждено в 2003 году, с 2007 по 2013 год 51% общества владел экс-директор колледжа и экс-депутат ЗСК Анатолий Югов. Сейчас компанией владеет Мария Анатольевна Югова. По информации СПАРКа, в 2022 году общество получило 414,9 млн руб. дохода.

Как следует из материалов дела, в 2012 и 2015 годах БАК заключал договоры о взаимовыгодном сотрудничестве с УПХ «Брюховецкое», которое обладало статусом агротехнопарка. По этим соглашениям колледж передавал УПХ земельный участок площадью 6,9 тыс. га в Брюховецком районе. Сельхозземли принадлежат Краснодарскому краю и находятся в пользовании у учебного учреждения.

По условиям соглашения, на этом земельном участке планировалось организовать учебную практику студентов колледжа. УПХ было обязано за свой счет обеспечивать производственный процесс и перечислять колледжу ежегодный целевой взнос.

Краевые власти, узнав об этой практике, обжаловали соглашение, через суд признали его недействительным, обязали общество вернуть БАКу землю, а с колледжа взыскали 56,8 млн руб. необоснованного обогащения за незаконное извлечение прибыли из госимущества.

БАК, в свою очередь, также решил взыскать с УПХ неосновательное обогащение за пользование земельным участком и полученный при его возделывании урожай за 2015–2019 годы в размере 326,7 млн руб. Однако, рассмотрев иск колледжа, кубанский арбитраж удовлетворил его лишь частично, обосновав взыскание только 17 млн руб. пропуском трехлетнего срока исковой давности (колледж обратился в суд лишь в июне 2022 года).

Краснодарский юрист Вероника Якушева отмечает, что в 2017 году суд правильно взыскал с БАКа неосновательное обогащение, признав соглашение о сотрудничестве притворной сделкой, прикрывающей фактически арендные отношения. Также правильным госпоже Якушевой видится и частичное взыскание неосновательного обогащения БАКом с агрофирмы.

«Колледжу следовало активнее доказывать уважительность пропуска срока давности и, в частности, заявить, что срок приостанавливается с того момента, как учреждение направило УПХ претензию. Что касается вопроса о правомерности привлечения студентов к прохождению практики фактически в интересах УПХ, то гипотетически, если бы выявилось, что они привлекались к работам на условиях, отличных от прохождения практики, то у учебного заведения могли бы быть неприятности с трудовой инспекцией. Однако в данном случае все сроки исковой давности прошли»,— резюмирует юрист.

Михаил Волкодав, Кракснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...