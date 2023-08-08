БАК пропустил срок

Брюховецкий аграрный колледж (БАК) упустил возможность взыскать почти 310 млн руб. неосновательного обогащения с сельхозпредприятия, которое использовало его землю и студентов по соглашению о сотрудничестве. Краевые власти признали соглашение ничтожным, ввиду того что БАК не имел права распоряжаться находящимся у него в пользовании земельным участком, и взыскали с колледжа 57 млн руб. Учебное заведение попыталось предъявить аналогичный иск к сельхозпредприятию, однако смогло получить с него лишь 17 млн руб., так как срок давности истек.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: группа Брюховецкого аграрного колледжа в «Вконтакте» Фото: группа Брюховецкого аграрного колледжа в «Вконтакте»

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 17 млн руб. из 326,7 млн руб. заявленного неосновательного обогащения с агрофирмы «Ана-Юг» в пользу Брюховецкого аграрного колледжа. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

ООО «Агрофирма "Ана-Юг"», согласно материалам дела, возникло в результате преобразования и переименования ООО «УПХ "Брюховецкое"». До 2019 года Брюховецкий аграрный колледж был одним из его учредителей. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», сельхозпредприятие было учреждено в 2003 году, с 2007 по 2013 год 51% общества владел экс-директор колледжа и экс-депутат ЗСК Анатолий Югов. Сейчас компанией владеет Мария Анатольевна Югова. По информации СПАРКа, в 2022 году общество получило 414,9 млн руб. дохода.

Как следует из материалов дела, в 2012 и 2015 годах БАК заключал договоры о взаимовыгодном сотрудничестве с УПХ «Брюховецкое», которое обладало статусом агротехнопарка. По этим соглашениям колледж передавал УПХ земельный участок площадью 6,9 тыс. га в Брюховецком районе. Сельхозземли принадлежат Краснодарскому краю и находятся в пользовании у учебного учреждения.

По условиям соглашения, на этом земельном участке планировалось организовать учебную практику студентов колледжа. УПХ было обязано за свой счет обеспечивать производственный процесс и перечислять колледжу ежегодный целевой взнос.

Краевые власти, узнав об этой практике, обжаловали соглашение, через суд признали его недействительным, обязали общество вернуть БАКу землю, а с колледжа взыскали 56,8 млн руб. необоснованного обогащения за незаконное извлечение прибыли из госимущества.

БАК, в свою очередь, также решил взыскать с УПХ неосновательное обогащение за пользование земельным участком и полученный при его возделывании урожай за 2015–2019 годы в размере 326,7 млн руб. Однако, рассмотрев иск колледжа, кубанский арбитраж удовлетворил его лишь частично, обосновав взыскание только 17 млн руб. пропуском трехлетнего срока исковой давности (колледж обратился в суд лишь в июне 2022 года).

Краснодарский юрист Вероника Якушева отмечает, что в 2017 году суд правильно взыскал с БАКа неосновательное обогащение, признав соглашение о сотрудничестве притворной сделкой, прикрывающей фактически арендные отношения. Также правильным госпоже Якушевой видится и частичное взыскание неосновательного обогащения БАКом с агрофирмы.

«Колледжу следовало активнее доказывать уважительность пропуска срока давности и, в частности, заявить, что срок приостанавливается с того момента, как учреждение направило УПХ претензию. Что касается вопроса о правомерности привлечения студентов к прохождению практики фактически в интересах УПХ, то гипотетически, если бы выявилось, что они привлекались к работам на условиях, отличных от прохождения практики, то у учебного заведения могли бы быть неприятности с трудовой инспекцией. Однако в данном случае все сроки исковой давности прошли»,— резюмирует юрист.

Михаил Волкодав, Кракснодар