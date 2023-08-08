Ремонт генералу не удался

В Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде начались прения по делу бывшего замкомандующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова, обвиняемого в получении взятки от подчиненных, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. По версии следствия, в 2021 году генерал-лейтенант организовал ремонт собственного дома за счет сил и средств Министерства обороны. В суде он частично признал вину. Прокурор попросил назначить замкомандующего войсками ЮВО девять лет колонии строгого режима.
По утверждению Виктора Воронова, мебель из служебного кабинета он не хотел забирать насовсем
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд завершил судебное следствие по делу экс-замкомандующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова, обвиняемого в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ; ч. 3 ст. 285; ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Стороны перешли к прениям. Гособвинитель заявил, что считает доказанной вину Виктора Воронова и попросил суд лишить обвиняемого звания генерал-лейтенанта и ордена «За военные заслуги», назначить ему девять лет колонии строгого режима, штраф 3,1 млн руб., а также запретить в течение четырех лет после освобождения занимать определенные должности в госорганах. Защита попросила дать ей дополнительное время для подготовки к выступлению в прениях. Следующее заседание по делу назначено на 10 августа.
Как сказано в материалах дела, в 2021 году Виктор Воронов решил провести ремонт в доме в Ростове-на-Дону, в котором проживал вместе с семьей.
По версии следствия, в мае 2021 года генерал-лейтенант потребовал от находящегося у него в подчинении начальника филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по ЮВО Игоря Тхорова провести работы силами организации и входящей в ее состав Жилищно-коммунальной службы №1.
Опасаясь увольнения, Игорь Тхоров согласился организовать ремонт дома и благоустройство прилегающего участка. Работы шли все лето. За это время Игорь Тхоров вместе с другими сотрудниками организации заплатили 314,3 тыс. руб. за услуги подрядчиков и строительные материалы. На стройке работал и непосредственно персонал Жилищно-коммунальной службы №1.
Кроме того, согласно версии следствия, филиал Центрального жилищно-коммунального управления заключил два фиктивных контракта с ООО «Батайская строительная компания» на поставку продукции на сумму 967 тыс. руб., при этом товары на 254,4 тыс. руб. были использованы при благоустройстве дома генерал-лейтенанта.
Также в дом замкомандующего войсками ЮВО из его служебного кабинета были перевезены кожаные диван-кровать и два кресла общей стоимостью 272,4 тыс. руб.
Следствие квалифицировало произошедшее как получение Виктором Вороновым взятки от подчиненных за общее покровительство и попустительство на службе. Кроме того, Виктора Воронова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.
Генерал-лейтенант был задержан в июле 2022 года. Вскоре после этого его сняли с должности, но он числится в запасе. Сейчас Виктор Воронов находится под домашним арестом.
В суде замкомандующего войсками ЮВО частично признал вину. Виктор Воронов заявлял, что ремонт проводился за его счет. Его защита настаивает, что эпизод с проведением ремонта дома силами филиала Центрального жилищно-коммунального управления следует квалифицировать не как получение взятки с вымогательством (до 12 лет лишения свободы), а как злоупотребление полномочиями (до 4 лет лишения свободы). Также, по словам генерал-лейтенанта, диваны и кресла из рабочего кабинета он не собирался забирать насовсем, а хотел временно попользоваться ими дома.