Рабочие из Петербурга пострадали при обрушении заводской трубы на Урале

В городе Краснотурьинске (Свердловская область) во время ремонтных работ на участке бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода пострадали трое рабочих из Петербурга. На них во время демонтажа рухнула 120-метровая труба. О происшествии 7 августа сообщает уральский городской портал E1.

По данным издания, один из травмированных петербуржцев сейчас находится под завалами.

Чрезвычайное происшествие на объекте произошло около 15:00 местного времени. Местная прокуратура уже инициировала проверку.

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