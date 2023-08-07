«Ждем продолжения диалога»

МИД России выпустил официальный комментарий относительно итогов встречи в Саудовской Аравии, где обсуждались пути украинского урегулирования. Российских представителей в Джидду, как известно, не пригласили. Москва заявила, что готова обсуждать дипломатическое решение конфликта. Однако без ее участия любые встречи на эту тему не имеют ни малейшей добавленной стоимости. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что участникам переговоров удалось достичь определенного положительного результата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Встреча в Джидде завершилась, прорыва никто не ждал, но результат какой-никакой есть. Число заинтересованных стран, если сравнивать с аналогичным мероприятием в Копенгагене в конце июня, возросло существенно.

Китай в этот раз не только согласился участвовать, но и прислал в Саудовскую Аравию высокого представителя — бывшего посла в РФ Ли Хуэя. Он привез ранее презентованный мирный план, просил учесть озабоченности Москвы, но в целом согласился продолжать диалог и даже при необходимости корректировать свою позицию.

Российские официальные ресурсы преподнесли его приезд в таком ключе: мол, нас не пригласили, но Китай как самый верный и преданный союзник стал голосом Москвы на этом непонятном сборище, встал на стражу наших интересов. Наверное, можно и так сказать, но можно и по-другому.

Настоящий друг и союзник просто обязан проявить солидарность и бойкотировать мероприятие. Однако ничего такого не случилось. Более того, можно предположить, что Пекин явно дает понять: несмотря на все разногласия, он является частью глобального мира и готов решать вопросы цивилизованно.

Равно как и страны Глобального Юга приехали с намерением добиться результата, а не просто так прогуляться.

Отдельно нужно выделить организатора консультаций — Саудовскую Аравию. Страна явно претендует на новое лидерство. Хочет влиять на мировую политику. При том что Российской Федерации ссориться с коллегами по нефтяному бизнесу совсем нежелательно — могут они при желании подпортить настроение, есть у них на то разные ресурсы.

Так или иначе, российская сторона воздержалась от жестких заявлений в адрес участников и организаторов, отметив лишь, что к переговорам всегда готова, но обсуждать что-либо без нашего участия неконструктивно. При этом требования, судя по всему, особо не изменились. Украина со своей стороны приветствовала то, что обсуждали ее формулу мира, и даже появились сообщения, что Киев уже готов к возобновлению переговоров, но потом все это опровергли.

Общий смысл заключается в том, чтобы выработать формулу мира, а потом предложить и Москве и Киеву с этим согласиться, конечно, с определенными поправками и корректировками. Если же нет, тогда отношения России могут осложниться уже не только с Западом, но даже с важными партнерами и союзниками с других континентов.

На команду украинского президента Владимира Зеленского уже сейчас оказывается определенное давление, что можно было бы, по идее, в чем-то и уступить. Этого невозможно не замечать. Так что ждем продолжения диалога, ведь впереди саммит БРИКС, G20 — глядишь, что-нибудь и получится.

Это, конечно, не повод для большого оптимизма, но заметно, что мировое сообщество пришло в движение, и делать вид, что меня все это не касается, становится все сложнее. Вот и приходится принимать меры. Соответственно, Запад готов говорить со всеми, кто пожелает — вот вам и многополярный мир. Никто ни на кого не давит, решения принимаются на основе консенсуса. Или так должно быть в идеале.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".