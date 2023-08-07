Строительная компания из Краснодара вошла в топ-10 застройщиков РФ по вводу жилья

Строительная компания DOGMA из Краснодара заняла девятую строчку рейтинга застройщиков РФ по объему ввода жилья по итогам июля. Список составил Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ).

В сравнении с прошлым месяцем компания отыграла пять позиций. В текущем году краснодарский застройщик сдал 10 многоквартирных домов и один жилой комплекс общей площадью 174,2 тыс. кв. м.

«Компания занимает долю в 17,6% строительного рынка Краснодарского края.

В начале сентября девелопер планирует сдать еще три многоквартирных дома»,— сообщили в пресс-службе застройщика.

Объем текущего строительства организации достигает 1,8 млн кв. м жилья, что является пятым показателем в РФ.

Анастасия Донскова

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