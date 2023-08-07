Новая школа появится в Калининском районе Петербурга

В Смольном одобрили изменения в документации по планировке территории в Калининском районе, ограниченной проспектом Маршала Блюхера, Лабораторным проспектом, Бестужевской улицей, перспективным продолжением Бестужевской улицы, Кушелевской дорогой. В этой локации планируется построить новую школу на 900 мест.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, строительство образовательного учреждения городские власти намерены включить в адресную инвестиционную программу на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге до конца текущего года предполагается ввод в эксплуатацию более 70 социальных объектов.

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