В Югре до 5 сентября продлили ограничение движения для грузовиков на мосту через Обь

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) на мосту через Обь в районе Сургута, где проводится ремонт, продлили запрет на движение грузовиков до 5 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале управления автодорог ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным управления автодорог, по мосту запрещено двигаться грузовикам массой более 40 тонн и (или) шириной более трех м. «Движение транспорта массой свыше 20 тонн и (или) габаритом по ширине более 2,8 м. осуществляется реверсивно в ночное время с 22:00 до 6:00 часов»,— сказано в сообщении.

Напомним, в ночь с 27 на 28 июля на мосту через Обь с 20:00 до 06:00 организовали реверсивное движение.

Полина Хабарова

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