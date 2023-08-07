У нижегородца изъяли две бутылки с «коктейлем Молотова» для поджога военкомата

Сотрудники ФСБ изъяли у жителя города Бор (Нижегородская область) две бутылки с «коктейлем Молотова», которые он приготовил для поджога военкомата. По данным ФСБ, задание поджечь военкомат мужчина получил от неизвестного лица через социальные сети.

Мужчина подготовил бутылки с горючей жидкостью, но испугался быть привлеченным к уголовной ответственности. Во время визита сотрудников ФСБ к нему домой он сам сдал приготовленные «коктейли Молотова». Мужчине объявлено предостережение о недопустимости действий, попадающих под статью о терроризме. На кадрах оперативной съемки видно, что злоумышленником оказался молодой человек. Его беседа с сотрудниками ФСБ проходит в присутствии старших родственников, которые также расписываются в официальных документах.

По словам начальника отдела планирования и учета мобилизационных ресурсов облвоенкомата Валерий Вороненко, жители Нижегородской области получают сообщения с территории Украины, в которых мошенники обманом уговаривают их совершить поджог зданий, где находятся военкоматы.

«В результате действия граждан, совершивших поджог, могут подпадать под ст. 205 УК РФ «Террористический акт», по которой предусмотрено лишение свободы от 20 лет до пожизненного срока. В Нижегородской области имели место три подобных случая — двое граждан получили сроки, по третьему инциденту скоро будет проходить судебное заседание»,— рассказал господин Вороненко.

Андрей Репин