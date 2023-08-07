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Ставропольский инвестор построит тепличный комплекс за 21 млрд рублей в Ростовской области

Компани ООО «Династия» инвестирует в строительство тепличного комплекса «Ольгинский» на территории Ростовской области 21 млрд руб. к 2025 году, сообщает издание «Город N».

Комплекс площадью 33 га разместится в одноименной станице. Мощность производства составит 43 тыс. т огурцов в год. Предполагается создание 600 новых рабочих мест. Для реализации будет привлечен заем Россельхозбанка.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «Тепличный комплекс «Ольгинский» учрежден в Ростовской области в 2017 году. Основным видом деятельности предприятия является выращивание овощей закрытого грунта. Руководит комплексом Алексей Ли. Владельцами предприятия являются ООО «Династия» (99% уставного капитала) и Ольга Власова (1% уставного капитала). В 2022 году выручка ООО «Ольгинский» составила 85,4 млн руб., а чистый убыток — 64,7 млн руб.

ООО «Династия» учреждено в Пятигорске в 2022 году. Сегодня 100% уставного капитала принадлежат Ивану Крыханову. Убыток компании в 2022 году составил 1,9 млн руб.

Анастасия Назарова

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