Суд взыскал 5 млн рублей с «АВК Групп» за сорванный ремонт дома Добролюбова

С ООО «АВК Групп» (Санкт-Петербург) по иску МКУ«Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ГлавУКС) будет взыскано 4,7 млн руб. неосновательного обогащения при проведении реставрации дома, в котором в 1836 году родился и жил Николай Добролюбов. По решению арбитражного суда с компании также взыскано 110,8 тыс. руб. неустойки, 160 тыс. руб. за проведение экспертизы и 47 тыс. руб. госпошлины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В резолютивной части решения суда говорится, что ГлавУКС и «АВК Групп» осенью 2021 года заключили муниципальный контракт на реставрацию дома, который является объектом культурного наследия. Общая стоимость контракта составила 22,8 млн руб. размер выплаченного аванса — 50% от стоимости контракта. Аванс был выплачен в полном размере. К оговоренному сроку окончания работ в декабре 2021 года ГлавУКС уведомил «АВК Групп» об одностороннем расторжении контракта. Позже уведомление было отозвано, а срок окончания работ продлен до 28 февраля 2022 года.

К этой дате работы были выполнены лишь на 18% от плана, и ГлавУКС вновь уведомил подрядчика о расторжении контракта в одностороннем порядке. У «АВК Групп» потребовали вернуть переплату, между сторонами возник спор по поводу объема выполненных работ. По ходатайствам истца и ответчика по делу назначена судебная экспертиза, ее провел сотрудник ООО НПО «Эксперт Союз» Максим Калинин. Он установил, что объем переплаты составил 4,7 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», с «АВК Групп» были заключены три контракта на реставрацию исторических зданий в Нижнем Новгороде. Сроки работ по всем объектам были сорваны, и ГлавУКС расторг их в одностороннем порядке.

Андрей Репин