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Мэр Ярославля рассказал о борьбе с жарой

На улицы Ярославля вышло 10 поливомоечных машин, рассказал мэр города Артем Молчанов в своем телеграм-канале.

Поливальная машина в Ярославле

Поливальная машина в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля

Поливальная машина в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля

«Бороться с жарой горожанам помогает Горзеленхозстрой. Специалисты выходят каждый день, когда температура превышает +25 градусов»,— рассказал мэр.

Поливальные машины работают на Московском проспекте, Советской улице, проспектах Фрунзе, Авиаторов, Октября, Ленина, а также на улице Дачной, Тутаевском шоссе, Ленинградском проспекте и других улицах.

7 августа в Ярославле столбики термометра поднимались до 30 градусов по Цельсию. Аншлаг наблюдается на всех городских пляжах.

Милана Бурова

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