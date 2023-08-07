Мэр Ярославля рассказал о борьбе с жарой

На улицы Ярославля вышло 10 поливомоечных машин, рассказал мэр города Артем Молчанов в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поливальная машина в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля Поливальная машина в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля

«Бороться с жарой горожанам помогает Горзеленхозстрой. Специалисты выходят каждый день, когда температура превышает +25 градусов»,— рассказал мэр.

Поливальные машины работают на Московском проспекте, Советской улице, проспектах Фрунзе, Авиаторов, Октября, Ленина, а также на улице Дачной, Тутаевском шоссе, Ленинградском проспекте и других улицах.

7 августа в Ярославле столбики термометра поднимались до 30 градусов по Цельсию. Аншлаг наблюдается на всех городских пляжах.

Милана Бурова