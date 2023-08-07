Водитель LADA Granta врезался в «МАЗ» на улице 10 лет Октября в Ижевске

Сегодня, 7 августа, около 13:00 на улице 10 лет Октября напротив дома № 108 по ул. Бабушкина в столице Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 61-летний водитель LADA Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «МАЗ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Удмуртии Фото: ГИБДД Удмуртии

В результате дорожного происшествия водитель LADA получил травмы.

Отмечается, что нарушителя ранее лишили права управления транспортом. При этом в момент аварии у него имелись признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался. В отношении него составлены административные материалы.