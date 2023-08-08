Арене «Челябинск» дали старт

На северо-западе Челябинска официально стартовало строительство крытого футбольно-легкоатлетического манежа «Арена “Челябинск”» площадью 25,3 тыс. кв. м. Под его куполом разместятся футбольное поле с трибуной на 3 тыс. зрителей, беговые дорожки, спортивные сектора, тренажерный зал, медпункт и другие помещения. Объект строится в рамках концессионного соглашения между минспорта региона и Челябинским цинковым заводом. Завершить его планируется в 2025 году. Инициаторы проекта отмечают, что будущая арена станет для региона уникальным объектом, который позволит обеспечить качественную подготовку спортсменов в любое время года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

На улице Университетская Набережная в Челябинске стартовало возведение крытого футбольно-легкоатлетического манежа, который будет рассчитан на 3 тыс. зрителей. В запуске строительства «Арены Челябинск» приняли участие губернатор Алексей Текслер, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов и гендиректор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт. Торжественное мероприятие также посетили взрослые и юные спортсмены.

Площадь манежа составит 25,3 тыс. кв. м, высота — 35,75 м. Объект включит в себя футбольное поле размером 105х68 м, беговые дорожки, сектора для легкоатлетических видов спорта. Помимо основной трибуны, в нем разместится также трибуна для маломобильных зрителей, раздевалки с душевыми, медицинский пункт, помещения допинг-контроля, тренажерный зал, пресс-центр и магазин спортивных товаров. Возле здания будут предусмотрены парковки для автомобилей и автобусов. Арена позволит проводить культурно-массовые мероприятия и соревнования любого уровня, в том числе международные. Проект футбольно-легкоатлетического манежа реализуется в рамках соглашения между правительством Челябинской области и Челябинским цинковым заводом. Завершить строительство арены планируется в 2025 году.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», концессионное соглашение о создании крытого футбольно-легкоатлетического манежа в ноябре 2022 года подписали министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и Челябинский цинковый завод (входит в группу УГМК). Согласно ему, ЧЦЗ согласился оплатить 60% работ по строительству, областное правительство — 40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

По словам губернатора Алексея Текслера, будущий футбольно-легкоатлетический манеж станет уникальным для Челябинской области и будет способствовать развитию отечественного спорта.

«Хочу поздравить жителей Челябинской области с началом строительства крытого футбольно-легкоатлетического манежа. Это уникальный проект и в спортивном, и в архитектурном плане. Я уверен, это будет одна из достопримечательностей Челябинска. Наши спортсмены и молодежь, которая занимается спортом, оценят этот объект»,— прокомментировал Алексей Текслер.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что новый футбольно-легкоатлетический комплекс позволит качественно готовить юных футболистов в регионе круглый год и при любых погодных условиях.

«Отрадно, что этот объект строится совместно с одной из крупнейших отечественных промышленных групп, и РФС рад внести свой вклад в это строительство. Мы вкладываем средства не просто в объект, а, в первую очередь, в здоровье наших детей и горожан, чтобы они занимались активными видами спорта»,— подчеркнул Максим Митрофанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

Гендиректор ЧЦЗ Павел Избрехт в свою очередь добавил, что для завода участие в строительстве футбольно-легкоатлетического комплекса стало новым опытом.

«У нас есть все для реализации этого проекта. Благодарю Алексея Леонидовича и правительство области за поддержку и участие в этом проекте»,— сказал Павел Избрехт.

В Челябинске регулярно проходят спортивные мероприятия и соревнования разного уровня, включая всероссийские и международные. Так, накануне завершился чемпионат России по легкой атлетике, в котором приняли участие 744 спортсмена из 69 регионов РФ и 41 — из Белоруссии. В июне город принимал этап международных соревнований Russian Judo Tour. В январе в областном центре прошел Суперкубок России по баскетболу 3х3. В Магнитогорске в марте проходил чемпионат России по тайскому боксу.

В Челябинске продолжается работа по созданию спортивных объектов, как для подрастающего поколения, так и для взрослых. Весной этого года на северо-западе Челябинска открылся центр для подготовки юных хоккеистов — «Академия “Трактор”». Продолжается строительство «РМК-Арены», которая, помимо манежа, будет включать в себя три универсальных зала для игровых видов спорта, шесть локаций для единоборств и фитнес-клуб. В планах возведение в городе центра развития баскетбола, который будет включать в себя спортшколу, центр спортивной подготовки и методический центр Российской федерации баскетбола.

Помимо регионального центра, новые спортивные объекты открываются на всей территории Челябинской области. В начале этого года открыли физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Бреды. В июле в Сатке запустили в работу ФОК с ледовой площадкой общей площадью 4,4 тыс. кв. м. Физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в селе Долгодеревенское Сосновского района и в Катав-Ивановске, в Миассе возводят центр скалолазания. В прошлом месяце получил одобрение госэкспертизы аналогичный объект в селе Аргаяш.

Василий Агафонов