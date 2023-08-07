На Кубани женщина наняла киллера для убийства мужа и его любовницы

Жительница Северского района Краснодарского края подозревается в организации приготовления убийства супруга и его предполагаемой любовницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, 56-летняя женщина, подозревая своего супруга в неверности, решила организовать убийство своей знакомой и ее супруга. Действия фигурантки попали в поле зрения правоохранителей.
В роли «исполнителя» выступил полицейский, которому она обещала заплатить за преступление 150 тыс. руб. Подозреваемая передала сотруднику полиции 50 тыс. руб. в качестве аванса и рассказала о способе убийства.
По ее замыслу, «исполнитель» должен был облить женщину кислотой, а после сжечь автомобиль с потерпевшими.
Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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