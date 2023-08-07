На Кубани женщина наняла киллера для убийства мужа и его любовницы

Жительница Северского района Краснодарского края подозревается в организации приготовления убийства супруга и его предполагаемой любовницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 56-летняя женщина, подозревая своего супруга в неверности, решила организовать убийство своей знакомой и ее супруга. Действия фигурантки попали в поле зрения правоохранителей.

В роли «исполнителя» выступил полицейский, которому она обещала заплатить за преступление 150 тыс. руб. Подозреваемая передала сотруднику полиции 50 тыс. руб. в качестве аванса и рассказала о способе убийства.

По ее замыслу, «исполнитель» должен был облить женщину кислотой, а после сжечь автомобиль с потерпевшими.

Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тат Гаспарян

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