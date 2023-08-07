В центре Ростова установлены границы охранных зон трех старинных зданий

Правительство Ростовской области утвердило границы зон охраны трех объектов культурного наследия в Ростове. Под охрану взят доходный дом Ф.Ф. Грабовникова на ул. Социалистической, 153/29, здание городского коммерческого училища на ул. Социалистической, 162 и ансамбль зданий Александровской еврейской больницы, расположенной на пр. Богатяновском, 27/160. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Границы зон устанавливаются для сохранения исторических памятников. В зоне охраны запрещено строительство капитальных объектов, и запрещена хозяйственная деятельность, нарушающая целостность исторических зданий.

«Не разрешается возводить любые доминирующие элементы, прокладывать новые линии инженерных коммуникаций надземным и наземным способом, проводить земляные работы, за исключением высадки деревьев и кустарников»,— цитирует пресс-служба правительства слова председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Ивана Грунского.

Отмечается, что нарушение этих требований и правил влечет применение штрафных санкций.

Анастасия Назарова