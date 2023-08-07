Полиция в Татарстане накрыла деятельность лаборатории по производству наркотиков

В Татарстане полицейские пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков. Об этом говорится в сообщении регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отмечается, что полицейскими был остановлен предполагаемый наркокурьер на посту в феврале. Во время осмотра у мужчины под задним пассажирским сиденьем обнаружили шесть пакетов с кристаллическим веществом, экспертиза показала, что это был синтетический наркотик.

По словам задержанного, в интернете он нашел работу перевозчика и забрал партию товара в лесу в Подмосковье, затем он должен был оборудовать тайники-закладки в Башкирии, сообщив их координаты своему куратору.

Позже полицейским удалось выйти на след производителя наркотиков. Его задержали в Подмосковье. В гараже, которым он пользовался, нашли и изъяли свыше 127 кг наркотических веществ, 72 литра прекурсора, лабораторное оборудование и другие предметы. Данный гражданин заявил, что он также нашел работу в сети. Он стал заниматься оборудованием нарколаборатории, изготовлением зелья и его передачей бесконтактным способом другим участникам организованной группы.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело. Обоих мужчин отправили под арест.

"Ъ-Казань"