Ростов-на-Дону занял девятое место в ТОП-10 городов по объему ввода жилья в 2022 году

Застройщики Ростова-на-Дону в 2022 году ввели в донской столице в эксплуатацию 1,06 кв. м. жилья в расчете на одного жителя. Таким образом город занял девятое место в рейтинге 100 крупнейших российских городов по вводу жилья, составленном РИА «Новости».

Рейтинг возглавил Краснодар, где в прошлом году было сдано в эксплуатацию 2,47 кв. м. жилья на одного жителя. Второе место занял Новороссийск — 1,97 кв. м. на человека. На третьей позиции — Сочи, где в прошлом году ввели 1,77 кв. м. жилья.

Также в первую десятку рейтинга вошел Ставрополь, занявший седьмое место в рейтинге. В прошлом году здесь было введено 1,23 кв. м. на одного жителя.

Анастасия Назарова