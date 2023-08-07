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Коммерсантъ FM
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В Краснодарском крае в ДТП попал автобус с детской футбольной командой, один ребенок погиб

Детская футбольная команда из станицы Каневской Краснодарского края, которая на автобусе направлялась в Краснодар, попала в аварию на выезде из станицы Брюховецкой, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В результате ДТП один ребенок погиб, еще двое детей с травмами средней тяжести доставлены в лечебные учреждения, пострадавшим оказывают экстренную помощь. Футбольная команда направлялась в Краснодар на соревнования, в автобусе находились десять человек.

Глава края Вениамин Кондратьев назвал случившееся ужасной трагедией и выразил соболезнования родителям погибшего подростка. «С учетом жаркой погоды призываю всех водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим»,— написал губернатор.

Анна Перова, Краснодар

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