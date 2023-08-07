На выборы в Свердловской области допустили 11 кандидатов с судимостью

В Свердловской области среди зарегистрированных кандидатов на осенние выборы 11 имеют судимость, сообщили в облизбиркоме. Всего избирательные комиссии зарегистрировали 433 человека на участие в 11 выборах разных уровней. Отказ в регистрации получил 31 человек, 15 утратили статус выдвинутого кандидата.

В выборах депутатов Екатеринбургской городской думы примут участие 268 кандидатов, на мандаты думы Качканара претендует 71 кандидат, в думу Верхней Пышмы планирует избираться 40 человек.

С 12 августа начинается предвыборная агитация в СМИ. Выборы в регионе пройдут 9-10 сентября.

Василий Алексеев