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В Краснодарском крае автобус с детьми попал в ДТП

В Брюховецком районе Краснодарского края рядом с хутором Красная Поляна автобус, перевозивший детскую школьную футбольную команду из Каневской на соревнования в Краснодар, попал в ДТП с грузовиком. Один подросток из десяти находившихся в автобусе погиб, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«При необходимости доставим пострадавших в краевые больницы, задействуем санавиацию»,— написал глава региона.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Анастасия Назарова

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